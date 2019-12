Lazio, a quale personaggio Disney assomigli?

Omaggiamo la ricorrenza della morte di Walt Disney, cercando di capire quale personaggio fantasy assomigli di più a questa Lazio

Potrebbe sembrare una cosa alla “dimmi cosa mangi e ti dirò chi sei“, ma effettivamente la Lazio e i suoi principali protagonisti hanno delle caratteristiche comuni ai personaggi disegnati da Walt Disney.

Inevitabilmente l’accostamento più scontato ma allo stesso tempo inevitabile da fare, è quello tra il presidente Lotito e Paperon de Paperoni: due imprenditori, talvolta despoti, attaccati in modo viscerale al dio Denaro e capaci anche di qualche buona azione. Altro paragone che si può fare, è quello tra il nostro bomber Immobile e le due facce di Paperino. Lo scorso anno il numero diciassette è stato molto sciagurato, colpendo molti pali e trovando difficilmente la via del goal, questa stagione invece si può accostare all’eroe piumato Paperinik: quando indossa la maschera da paladino della giustizia non ce n’è per nessuno e porta in salvo la sua Lazio. In conclusione la società romana si può vedere vicina a Topolino, essendo storicamente la prima e la più importante (almeno nella Capitale), e da un po’ di tempo è capace di fare la cosa giusta al momento giusto.

Iscriviti alla nostra Newsletter