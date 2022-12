Lazio a lavoro per il 123esimo anniversario: ecco quando e dove potrebbe festeggiarsi

La Lazio si avvicina al 123esimo anniversario e la società è già a lavoro per festeggiare al meglio: ecco dove e quando

La Lazio si appresta a tagliare il traguardo dei 123 anni e la società è già all’opera per i festeggiamenti.

Come riporta Il Messaggero, il club starebbe lavorando ad un evento in programma tra l’8 e il 9 gennaio, a cui potranno partecipare anche le famiglie dei protagonisti e gli sponsor. Il party non ha ancora una location, ma dovrebbe svolgersi a Spazio Novecento o al St. Regis.