Lazio, 48 anni fa il trionfo in Coppa delle Alpi: il ricordo del club – FOTO

Il 25 giugno del 1971 la Lazio alzava al cielo la Coppa delle Alpi al termine della vittoria contro il Basilea: il ricordo del club

Il 25 giugno 1971 la Lazio alzava al cielo l’ultima Coppa delle Alpi disputata dai club italiani. Il torneo, che aveva sede in Svizzera, comprendeva due gironi da quattro squadre nei quali le società della stessa nazione non potevano affrontarsi. La Lazio, in quell’occasione, dovette affrontare Lugano e Winterthur, e concluse la fase a gironi vincendo tre partite, pareggiandone una e concludendo al primo posto del girone. In finale i biancocelesti di bomber Giorgio Chinaglia sfidarono il Basilea, ed al termine del 90′, alzarono al cielo il trofeo. La partita, che si conclude 3-1, consegnò la coppa all’allenatore Juan Carlos Lorenzo. A distanza di 48 anni da quella serata speciale, il club capitolino l’ha ricordata con un post su Twitter: