Lazio, 300 volte Radu in Serie A: il biancoceleste punta Puccinelli

Con l’aquila sul cuore, Stefan Radu: il biancoceleste sta per tagliare uno dei traguardi più importanti della sua carriera. Il romeno infatti è arrivato a Roma nel lontano gennaio 2008 dalla Dinamo Bucarest ed è entrato subito a far parte della grande famiglia laziale. In quell’estate è arrivato subito il riscatto e da lì ha cominciato a crearsi le basi solide per la sua permanenza nella capitale. E’ un perno dello spogliatoio di Simone Inzaghi, che oltre ad essere il suo allenatore, è stato anche un suo compagno di squadra. Dopo l’incomprensione estiva, Radu è tornato ad essere uno dei migliori dei biancocelesti: contro il Genoa infatti è stato il migliore in campo e non ha fatto sentire la mancanza di Acerbi.

Secondo quanto riporta Il Tempo, il numero 26 raggiungerà un grande record sabato: con la sfida contro il Bologna sarà il secondo giocatore nella storia a raggiungere 300 presenze nella massima serie. Prima di lui solo Aldo Puccinelli c’è riuscito, che ha vestito la maglia della Lazio in due momenti diversi: tre anni prima e dieci anni la seconda volta fino al 1955. Ora però il testimone passa a Stefan Radu che ha accantonato tranquillamente i diverbi estivi di Auronzo di Cadore che lo proiettavano già fuori dalla squadra. Ma è anche grazie a lui se il sogno laziale sta continuando, perché l’impossibile sta diventando sempre più possibile e Stefan è uno dei protagonisti a tutti gli effetti.