Lazio, 25 candeline per Milinkovic: gli auguri social dei compagni FOTO

Lazio, compie oggi 25 anni il sergente Milinkovic-Savic, non sono tardati ad arrivare gli auguri social dei compagni su Instagram

Sono 25 candeline per Sergej Milinkovic-Savic, il Sergente della Lazio. In biancoceleste dal 2010, il serbo è sempre stato un guerriero ed un uomo spogliatoio molto amato dai compagni e non solo.

Sono partiti gli auguri social dei suoi compagni su Instagram, tra foto celebrative, come quella di Correa con la supercoppa, ed altre più classiche. I primi a postare gli auguri sono stati Immobile, Luiz Felipe e il Tucu Correa.