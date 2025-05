Lazio, il club organizza la festa dei 25 anni dalla vittoria dello Scudetto del 2000: ecco quando avrà luogo l’evento. I dettagli

Come riporta il Corriere dello Sport, la festa per il 25esimo anniversario dello Scudetto del 2000 della Lazio si terrà giovedi 15 maggio. Il club per l’occasione avrebbe in mente una festa remake in una location speciale con alcuni dei protagonisti del secondo scudetto

Ne i prossimi giorni verranno svelati meglio i dettagli dal club.