Lazio 2023, novembre in ripresa: doppia vittoria in Champions e pareggio nel derby. Riviviamo l’anno biancoceleste

Novembre 2023 caratterizzato da una doppia vittoria in Champions per la Lazio di Sarri, entrambe in casa contro Feyenoord e Celtic, che garantiscono ai biancocelesti il passaggio agli ottavi di finale.

Novembre è anche mese di derby, che si conclude in parità. 0-0