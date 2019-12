L’Avv. Gentile: «I laziali non contestano più Lotito, ora lo acclamano»

Le parole dell’avvocato Gianmichele Gentile sul rapporto tra Lotito e la Lazio e sulla squadra granata ai microfoni di Tuttosalernitana.com

E’ ormai noto da molti anni che Claudio Lotito è il co-patron della Salernitana insieme al cognato Marco Mezzaroma. Il concetto di multiproprietà sta cominciando ad andare stretto ai tifosi campani che continua le sue proteste verso il presidente. Secondo l’avvocato Gianmichele Gentile si possono fare dei parallelismi con la Lazio del passato. Ecco le sue parole a Tuttosalernitana.com:

«Sono i risultati che determinano l’amore o l’odio nei confronti della società. Vivo la realtà laziale da 15 anni, abbiamo subito contestazioni andate ben oltre uno striscione esposto in curva. Ricorderete tutti quante cose sono successe, ma se oggi Lotito cammina per strada viene acclamato e applaudito. Evidentemente i tempi non sono ancora maturi per la promozione in serie A della Salernitana. Ci vuole programmazione, un ambiente sereno che dia la giusta spinta, la partecipazione emotiva allo stadio.»

Ma il vero problema è la multiproprietà?

«Non capisco perché un imprenditore come Marco Mezzaroma, che garantisce solidità, non possa reggere il timone della società in massima serie. Certe situazioni non si sono mai verificate, ma perché la Salernitana non dovrebbe avere acquirenti in massima serie? Se poi non si verificano le condizioni vedremo cosa accadrà, ma vi pare possibile che estromettano dal campionato la squadra di Salerno piuttosto che quella di Roma? Se consenti ad un club di partecipare ad un campionato non puoi impedirgli di vincere, da questo punto di vista non ci sono ostacoli. Allo stato attuale delle cose Lotito e Mezzaroma dovrebbero vendere e avrebbero 90 giorni di tempo, ma mi sembra completamente utopistico che, con la Salernitana in serie A, provvedano all’estromissione dal campionato se in tre mesi non si trova un acquirente. Anche a Roma, 10 anni fa, non mi sembra si vincesse e si giocasse questo tipo di calcio: hanno costruito, seminato e raccolto i frutti. Ma il presidente è un tipo ambizioso e di certo non avrebbe acquistato la Salernitana per farla vivacchiare.»