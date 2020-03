La Lazio di Inzaghi si esalta quando può attaccare sul lungo. In Italia, solo il Parma ha segnato di più in contropiede

La Lazio di Inzgahi, tra le big in Italia, è quella che forse sa attaccare in più modi. Muove bene una difesa schierata, è letale nelle ripartenze lunghe e sa anche sfruttare molto bene il gioco aereo.

Forse la qualità più evidente è comunque quella di saper ribaltare velocemente l’azione, con ripartenze fulminee. Come riporta il sito Whoscored.com, nelle situazioni di contropiede (intesi come ripartenza lunga), solo il Parma ha segnato più gol della Lazio, che ha realizzato 7 reti attaccando sul lungo. Insomma, i biancocelesti sanno anche mantenere un baricentro basso in fase di non possesso, proprio perché sono in grado comunque di rendersi pericolosi quando recuperano palla.