LAVAGNA TATTICA – Un dato fotografa la fase difensiva di Inzaghi

La Lazio di Inzaghi non ama difendere in avanti. Una statistica dimostra l’atteggiamento prudente dei biancocelesti

La Lazio di Inzaghi non è una squadra che esaspera il pressing alto. Anzi, sa difendersi bene di posizione anche con un baricentro più basso. Questo perché ha i giocatori in grado di attaccare e rendersi pericoloso sul lungo, non c’è quindi necessità di schiacciare l’avversario.

L’indice PPDA fotografa bene questo aspetto. Si tratta di una statistica che misura quanti passaggi una squadra concede prima di effettuare un intervento difensivo. Ebbene, la Lazio è la squadra che ha l’indice più basso dopo Lecce e Udinese. Simbolo di una formazione che non ama difendere in avanti, ma sa anzi aspettare l’avversario.