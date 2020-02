LAVAGNA TATTICA – Quali sono le chiavi di Genoa-Lazio

Tra poco la Lazio di Inzaghi scende in campo a Genova. Cosa rischiano i biancocelesti nella trasferta di Marassi

Se con Thiago Motta il Genoa applicava un calcio di possesso, con Nicola si è tornati a una maggiore verticalità. I liguri si difendono con un baricentro tendenzialmente basso, la voglia è quella di arrivare in porta velocemente e con pochi passaggi. Proprio per questo, soprattutto nelle fasi in cui la Lazio di Inzaghi schiaccerà l’avversario, bisognerà fare attenzione ai ribaltamenti di fronte.

Il Genoa gioca spesso sul lungo per cercare le punte, spesso scavalcando il centrocampo. La difesa dovrà quindi gestire bene queste situazioni di gioco: oltre allo scardinare il 532 avversario, la priorità sarà quella di non farsi trovare lunghi nelle transizioni difensive.