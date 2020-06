Immobile ha numeri importanti nella rifinitura della Lazio. Nessun’altra prima punta del campionato ha dati simili

Immobile non sta solo trascinando la Lazio a suon di gol. L’attaccante campano si è evoluto parecchio nelle ultime stagioni: non è più solo un giocatore letale nelle transizioni, ma è molto più completo. Basta solo vedere come dialoga bene con Correa e Caicedo, tramite combinazioni sul breve di grande livello.

Inoltre, è cresciuto drasticamente nella rifinitura. E’ un eccellente innescatore di occasioni per i compagni. D’altronde, è la prima punta che in Serie A ha effettuato più assist: ben 7 fin qui. Si tratta addirittura del decimo calciatore del campionato per passaggi chiave totali, 47. Dati che narrano un giocatore molto più sofisticato rispetto a qualche anno fa.