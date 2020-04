Grazie a Milinkovic-Savic, la Lazio sfrutta molto il gioco lungo. Il serbo è il calciatore che dopo Dzeko vince più duelli aerei

In questa stagione, Milinkovic-Savic è tornato decisivo per la Lazio. Il suo contributo per la squadra è totale, e lo si vede in tutte le fasi di gioco. Tra le varie cose, il serbo è una scorciatoia tattica enorme grazie alle sue straordinarie doti fisiche. I biancocelesti si aggrappano a lui per risalire il campo quando mancano soluzioni di passaggio sul breve.

I dati parlano chiaro. Dopo Dzeko, Milinkovic-Savic è il giocatore della Serie A che vince più duelli aerei: ben 90. Una statistica che mostra lo strapotere fisico del serbo, con la Lazio che grazie a lui sfrutta molto anche il gioco lungo.