LAVAGNA TATTICA – Luis Alberto e la qualità della manovra della Lazio

La Lazio ha dimostrato un grande palleggio contro il Genoa. Si sottovaluta la capacità dei biancocelesti di uscire da dietro

(Di Jacopo Azzolini) Spesso si elogia la Lazio solo per la verticalità, per la capacità di ribaltare velocemente l’azione e di attaccare con rapide (e spettacolari) ripartenze. In realtà, i biancocelesti sono cresciuti molto anche nell’uscita da dietro: sanno palleggiare in modo paziente, muovendo la struttura difensiva rivale per creare superiorità numerica (ossia, l’uomo tra le linee alle spalle della pressione avversaria).

Ciò è avvenuto con costanza a Genova. Abbiamo visto un eccellente palleggio arretrato, che ha ben disordinato il pressing dei padroni di casa. Si riusciva a mandare i centrocampisti avversari fuori posizione, imbeccando così Milinkovic-Savic e Luis Alberto alle loro spalle. Un esempio nella slide sopra: passaggio di Patric per Milinkovic, che serve un Caicedo venuto incontro. L’ex Malaga, seguito da un difensore, spalle alla porta la passa a Lucas Leiva, che di prima serve un liberissimo Luis Alberto (terzo uomo). Tramite un eccellente palleggio, la Lazio trova così l’uomo tra le linee. Un’azione che fotografa bene la qualità dei biancocelesti.