LAVAGNA TATTICA – Lucas Leiva ha numeri da record negli intercetti

Lucas Leiva è il principale equilibratore della Lazio. Si tratta del mediano che in Serie A effettua più intercetti

Lucas Leiva è forse il principale equilibratore della Lazio. Contando che Inzaghi gioca con tanti uomini offensivi in campo, sono fondamentali le qualità del brasiliano nell’interdizione. Protegge benissimo la retroguardia e ha grandi capacità nel difendere in campo aperto, in cui mostra anche di essere molto efficace nei contrasti.

Un dato significativo: l’ex Liverpool è il mediano della Serie A che ha effettuato più intercetti, ben 44. Questa statistica mostra la sua eccellente intelligenza tattico nel giocare d’anticipo, leggendo le soluzioni di passaggio.