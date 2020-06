LAVAGNA TATTICA – Il Correa della Lazio è il più pericoloso della carriera

Da quando è alla Lazio, Correa si rende pericoloso come mai in carriera. I numeri evidenziano una profonda crescita

Prima di arrivare alla Lazio, Correa non era semplicemente un giocatore impreciso in zona gol. L’argentino era un calciatore che proprio faticava a concludere in modo pericoloso, come confermano i dati. Al Siviglia non aveva mai superato gli 0.19 Expected Goals ogni 90′, mentre il suo record (alla Sampdoria) era di 0.26.

Da quando è a Roma, Correa invece non è mai sceso sotto gli 0.40. Insomma, va al tiro da posizioni molto più pericolose rispetto al passato, una statistica che dimostra il suo eccellente impatto nella Lazio di Inzaghi.