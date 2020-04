LAVAGNA TATTICA – Correa vede la porta come mai in carriera

Correa, che giochi titolare o meno, resta una risorsa importantissima per la Lazio di Inzaghi. Nel corso di questa stagione è pericoloso come mai in carriera

Correa aumenta di parecchio l’imprevedibilità offensiva della Lazio. Oltre a saper dialogare alla grande con Immobile sul breve, rappresenta elemento che aumenta la pericolosità della Lazio nelle transizioni. Con lui in campo, i biancocelesti possono anche difendersi bassi: tanto c’è la capacità di ribaltare velocemente l’azione.

In ogni caso, Correa è pericoloso come mai in carriera. L’attaccante argentino fin qui ha 3.32 tiri per 90′, record in carriera. Anche il dato sugli Expected Goals per 90′ è molto elevato, con 0.46 xG per 90′. Statistiche che esprimono la sua profonda crescita nella pericolosità offensiva.