LAVAGNA TATTICA – Correa è letale in campo aperto, il dato

Correa è il giocatore della Lazio che si guadagna più falli. Quando parte in campo aperto è difficile da fermare

La Lazio di Inzaghi sa attaccare in tanti modi. Correa è il giocatore che, come partner di Immobile, rende i biancocelesti letali nelle ripartenze: ci si può difendere anche bassi, perché tanto c’è la capacità di ribaltare velocemente il campo. Quando l’ex Siviglia parte in ripartenza è quasi incontenibile in spazi larghi.

Non a caso, Correa è il giocatore della Lazio che si procura più falli, ben 37. Tutto questo nonostante sia il nono giocatore biancoceleste per minuti disputati. Insomma, questo dato dimostra la sua grande qualità in fase di transizione.