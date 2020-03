LAVAGNA TATTICA – Correa e l’efficacia sottoporta

Tra le tante note liete della stagione della Lazio, c’è l’esplosione di Correa. L’argentino è più efficace in zona gol rispetto al passato

Tra i tanti pregi di Joaquin Correa, non c’è certo la precisione in fase di finalizzazione. L’argentino spreca molto sopporta, con tanti gol sbagliati. Nonostante ciò, la stagione in corso rappresenta una netta crescita rispetto a quella precedente. Attualmente, Correa ha realizzato 7 reti in Serie A, mentre l’anno scorso non aveva superato le 5.

Attualmente, ha la cifra di 8.08 Expected Goals (xG), ossia i gol attesi in base alla provenienza dei suoi tentativi di tiro. In pratica, ha segnato “solo” un gol in meno di quelli che avrebbe dovuto. La stagione passata, invece, aveva totalizzato 8.55 di xG, realizzando quindi quasi 4 reti in meno rispetto a questo indice. Segno di come la sua precisione offensiva sia migliorata.