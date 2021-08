Lautaro via dall’Inter? Inzaghi vuole Correa, ma c’è anche un ex Lazio

Non è certa la permanenza di Lautaro Martinez all’Inter. In caso di partenza Inzaghi vorrebbe Correa, ma spunta anche Keita

In casa Inter scoppia all’improvviso il caso Lautaro Martinez, non più così certo di rimanere in nerazzurro, con la società che non sembra intenzionata a blindare i big dello spogliatoio. Come riporta Tuttosport, la cessione dell’argentino non sarebbe da escludere in caso di proposta indecente, il contratto scade nel 2023 e Marotta non vorrebbe trascinare troppo la situazione. Sul Toro ci sarebbe l’interesse di Atletico Madrid e Arsenal, ma la proposta di Gunners di scambiarlo con Lacazette sarebbe stata rispedita al mittente.

Simone Inzaghi così, oltre a perdere Hakimi, potrebbe salutare anche Lautaro, ma starebbe già pensando al sostituto. Si tratta di Joaquin Correa, in uscita dalla Lazio, che con ogni probablità accetterebbe di buon grado di trasferirsi alla corte dei campioni d’Italia dove troverebbe il tecnico piacentino. Intanto la dirigenza nerazzurra starebbe pensando a un rinforzo in più in attacco, al di là della cessione di Martinez. Uno dei candidati potrebbe essere Keita Baldè, esploso con Inzaghi nell’ultima stagione biancoceleste, e già un giocatore dell’Inter nella stagione 18/19.