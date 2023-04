Lautaro Martinez: «Abbiamo mandato un messaggio a noi stessi»

Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, ha parlato nell’immediato post-partita della gara contro la Lazio: le sue dichiarazioni

Intervenuto a DAZN, Lautaro Martinez ha parlato così dopo Inter-Lazio:

«Questo è un messaggio per noi, per la squadra e la gente che ha dimostrato l’amore per la maglia. Siamo contenti perché abbiamo ribaltato la partita. Abbiamo giocato un buon calcio. Avevamo bisogno di risultati e punti per la corsa Champions, oggi abbiamo vinto ed era importante questo. Critiche? Tutti i giorni arrivano, anche se sono da cinque stagioni qui e cresco sempre».