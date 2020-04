Lutto nel mondo del giornalismo: morto Franco Lauro

Franco Lauro, storico giornalista sportivo della RAI, si è spento questo pomeriggio all’età di 59 anni

Lutto nel mondo del giornalismo: è morto all’eta di 59 anni, Franco Lauro, storico giornalista sportivo della RAI. Il professionista è deceduto nel pomeriggio a Roma per un probabile infarto.

Sono intervenute un’ambulanza e una pattuglia delle forze dell’ordine nella centrale via della Croce, ma non c’è stato niente da fare. Il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso del giornalista.