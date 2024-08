Laurienté Lazio, è SFIDA sul mercato: anche un club inglese LO SEGUE. La situazione

Laurienté Lazio, sfida sul mercato per il giocatore francese in uscita dal Sassuolo: anche un club inglese è sulle sue tracce

Avversari domani sera e non solo. La Lazio e il Southampton si ritroveranno domani in campo per la penultima amichevole di questo pre-stagione dei biancocelesti, che sanno però di doversela vedere con i Saints anche sul mercato.

Obiettivo comune dei due club è Armand Laurienté, esterno in uscita dal Sassuolo che lo valuta sui 15/20 milioni di euro. Per i capitolini, nei piani, il giocatore francese rappresenterebbe la perfetta alternativa a capitan Zaccagni.