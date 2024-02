Laudrup: «Isaksen si sta ambientando bene, io feci più difficoltà. Ora dica che vuole sempre battere la Roma»

Michael Laudrup, ex attaccante della Lazio, parla così del connazionale Isaksen, ormai punto fermo dei biancocelesti

Al Corriere dello Sport, l’ex laziale Michael Laudrup ha così parlato dell’inserimento di Isaksen nella formazione di Sarri.

LE PAROLE – «Si sta ambientando bene e farà ancora meglio quando sarà padrone della lingua. Almeno per me è andata così. Ci possono volere 6, 7 oppure 8 mesi, ma una volta che ci riesci allora ti senti realmente parte del gruppo. Per me è stato complicato, nella mia Lazio ce n’era solo uno su 24 che conosceva l’inglese. Così mi sono messo a studiare per sentirmi uno di loro. Fa parte delle differenze culturali che si incontrano cambiando paese. Per me è stato un grande shock passare dall’ambiente sicuro della Danimarca a Roma, dove ti immergi davvero nel calcio. Lo fai in tutta Italia, ma qui in particolare è pazzesco. A proposito (sorride, ndr), un altro consiglio che do a Isaksen è di dire sempre che vuole battere la Roma nel derby»