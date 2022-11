Lanna : «Io uomo di Ferrero? Non sapevo neanche chi fosse»

Lanna chiarisce di non aver mai conosciuto Massimo Ferrero e di non essere stato suo uomo di fiducia quando era alla Sampdoria

Ai microfoni del Secolo XIV ha parlato il presidente della Sampdoria Marco Lanna, il quale spiega di non aver mai conosciuto in passato Massimo Ferrero, e di non essere stato un suo uomo di fiducia.

FERRERO – «Io Massimo Ferrero non lo avevo mai visto né sentito prima: la prima volta è successo a Milano, un mercoledì quando insieme a tutto il Cda per rispondere a una convocazione da Vidal, perché per legge siamo tenuti a riferire del nostro operato sia al trustee che agli azionisti. Non sono un suo uomo, basta informarsi su come sono entrato nel Cda»