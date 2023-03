L’allenatore dell’Orense su Mauro Zarate: «Il suo gioco non si adattava al nostro»

Dichiarazione importante di Juan Carlos Leon, allenatore dell’Orense, squadra che milita in Ecuador, vicina ad acquistare Mauro Zarate prima della sua firma a Cosenza

Il passaggio dell’ex giocatore della Lazio, Mauro Zarate, al Cosenza farà sicuramente parlare per molto tempo dato la carriera importante del giocatore argentino in Italia. Prima di arrivare in Calabria, l’ex giocatore biancoceleste è stato vicinissimo a firmare con l’Orense, squadra di massima serie in Ecuador, allenata da Juan Carlos Leon, che ai microfoni di Radio Huancavilca ha rivelato il motivo della trattativa saltata.

LE PAROLE- «Con la società avevamo parlato di un probabile arrivo di Zarate. Ho visto alcune delle sue partite e credo che non si adattasse alla nostra idea di gioco. La nostra priorità non era acquistare, dal momento che abbiamo una rosa molto competitiva»