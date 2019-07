Pastorello: «La mia operazione più soddisfacente riguarda un ex Lazio…»

Federico Pastorello, in una lunga intervista, ha svelato che il trasferimento di Lichtsteiner alla Juventus è stata la sua operazione più soddisfacente

In una lunga intervista rilasciata a Il Foglio Sportivo, Federico Pastorello, manager della P&P Sport Management S.A.M., si è soffermato, tra gli altri temi, anche sull’operazione di calciomercato per lui più soddisfacente. Questa riguarda un ex giocatore della Lazio, in particolare Stephan Lichtsteiner. Ecco la motivazione data dal noto agente: «Lichtsteiner alla Juventus è stata l’operazione più soddisfacente perché, da quando Lotito ha rilevato la Lazio, non ne ricordo un’altra andata a buon fine tra i due club».