L’agente di Gila: «Tare crede nel futuro di Mario»

Alejandro Camano, agente di Mario Gila, ha rilasciato una dichiarazione analizzando il futuro del suo assistito nel club biancoceleste.

Una stagione positiva quella di Mario Gila, difensore della Lazio, che può contare già 4 presenze in Serie A e 5 in Europa League. Numeri interessanti per il giocatore scuola Real Madrid, che non ha intenzione di fermare la sua crescita individuale. Riguardo il suo futuro in maglia biancoceleste ha parlato il suo agente, Alejandro Camano, che ha rilasciato una breve dichiarazione a TvPlay:

LE PAROLE– «Gila è un giocatore dal futuro incredibile e sono contento che la Lazio abbia puntato su un giocatore cosi giovane. Ho parlato tante volte con Tare e mi ha confermato la fiducia nei confronti del ragazzo. Al giorno d’oggi giocare in una squadra cosi importante non è facile, ma non abbiamo fretta»