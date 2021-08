L'agente di Caicedo: «Felipe farà benissimo al Genoa. Su Sarri...»

L’agente di Caicedo, Materazzi, è convinto che l’attaccante farà benissimo al Genoa dopo l’addio alla Lazio

Matteo Materazzi, agente di Caicedo, ha parlato ai microfoni di Sportitalia dallo Sheraton della situazione legata al trasferimento dell’attaccante al Genoa:

«Caicedo è concretizzato, si deve ufficializzare ma è tutto ok, è stata una bella operazione. Sono sicuro che Felipe farà alla grande a Genova. Il presidente Preziosi ha lavorato tanto sull’affare, è stato bravo a concluderlo perché le motivazioni e la voglia di fare che ha trasmesso a Felipe lo hanno convinto ad accettare il Genoa. Quindi grande merito dell’operazione è del presidente Preziosi. Lui e Marroccu hanno creduto molto in Caicedo e a noi ha fatto molto piacere questa cosa. Sarri ha provato a trattenerlo alla Lazio? Non lo so, le dinamiche dello spogliatoio le conoscono solo allenatore e giocatore».