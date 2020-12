L’ag. Fifa Durante: «Campionato italiano inguardabile, il Lille ne fa 3 al Milan…»

Nel tardo pomeriggio è intervenuto ai microfoni di Radiosei il noto agente FIFA Sabatino Durante. Eccone le dichiarazioni.

«Ora mi trovo a San Paolo di Brasile, qui ci sono circa 28 gradi, è primavera. Il campionato italiano? Lo trovo inguardabile, io devo guardarlo per lavoro, ma se andiamo a vedere noi non vinciamo in campo internazionale dal 2010 e non è un caso. Il Lille ha rifilato tre reti alla prima della Serie A. Arriveranno degli esterni ad aiutare il prodotto calcio, all’inizio si noteranno i difetti rispetto ai professionisti di Sky ad esempio. Va preso come un incentivo a migliorare il prodotto calcistico nostrano. Per arrivare all’obiettivo sarà fondamentale ristrutturare gli stadi. Da tanto tempo la Lazio non pesca dal Brasile. Per giocare nel nostro campionato, così difficile e tattico, i calciatori del Sudamerica non sempre sono adatti. Tare di solito se prende argentini e brasiliani li pesca da altri campionati, dove sono già affermati. Secondo me – ma mi sembra evidente – la Lazio dovrebbe rinforzarsi in difesa, io guarderei in Belgio e in Portogallo. Il concetto di vendere prima di comprare è un concetto comune a tutte le squadre».