La Stella Rossa saluta Mihajlovic: «Ci congediamo da un fratello»

La Stella Rossa saluta Sinisa Mihajlovic con una cerimonia allo stadio Marakana. Le parole dei protagonisti

La Stella Rossa ha dato oggi l’ultimo saluto a Sinisa Mihajlovic, il campione con cui conquistò nel 1991 la Coppa dei Campioni e successivamente la Coppa Intercontinentale. In una toccante cerimonia al centro stampa dello stadio Marakana di Belgrado la dirigenza della Stella Rossa, ex compagni di squadra di Mihajlovic, esponenti del mondo dello sport e della politica hanno ricordato le grandi qualità sportive e umane di “Miha”, il suo soprannome in Serbia.

PAROLE – «Oggi per noi è un giorno difficile, uno dei più difficili di sempre. Ci congediamo da un fratello, da un amico, da un compagno. Ti ricorderemo come un ragazzo allegro, te ne sei andato troppo presto, ma hai fatto talmente tanto che generazioni dei tuoi posteri saranno orgogliosi di te. Siamo fieri di averti avuto come parte della Stella Rossa», ha detto il direttore generale del club Zvezdan Terzic, presente alla cerimonia unitamente al presidente della Stella Rossa Svetozar Mijailovic, al presidente onorario Dragan Dzajic, a Ljupko Petrovic, il primo allenatore di Mihajlovic nel Vojvodina e successivamente nella Stella Rossa.