La Serie A celebra Felipe Anderson: ecco il post social – FOTO

La Lega Serie A ha celebrato Felipe Anderson con un post pubblicato sull’account Twitter del massimo campionato italiano

Manca sempre meno all’inizio del campionato 2022-2023 e molti tifosi non aspettano altro che rivedere i propri beniamini in campo. Non fanno eccezione quelli della Lazio, curiosi di vedere la nuova creatura plasmata da Sarri.

L’account twitter della Serie A – per ingannare l’attesa – ha pubblicato una foto di Felipe Anderson, il quale sarà chiamato a essere protagonista con la maglia biancoceleste.