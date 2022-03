La Roma riacciuffa l’Udinese nel recupero: la Lazio sogna il sorpasso

Un rigore di Pellegrini al minuto 94 ha permesso alla Roma di trovare il pari con l’Udinese: la Lazio vuole il sorpasso prima del derby

La Roma riesce a salvarsi nel recupero contro l’Udinese, 1-1 il risultato finale. Alla rete di Molina nel primo tempo e dopo un forcing confusionario e senza idee ha risposto il rigore di Pellegrini al 94′.

Il risultato frena i giallorossi non solo in ottica derby ma concede alla Lazio la possibilità di effettuare il sorpasso nella gara di domani contro il Venezia per presentarsi alla stracittadina davanti alla squadra di Mourinho.