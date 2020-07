La Repubblica – Ciro “ferito” ora ha dubbi sul futuro

Ciro Immobile, oggetto di insulti sui social da parte di alcuni haters, dopo il ko con il Sassuolo, secondo La Repubblica, potrebbe avere dei dubbi sul suo futuro alla Lazio.

“Il caso Immobile turba la Lazio. – si legge nell’edizione odierna di La Repubblica -. Subito dopo la partita persa a Lecce, con tre palle-gol fallite dal centravanti, erano arrivati insulti sui social a Ciro, che ne era rimasto sconcertato. La situazione si è aggravata sabato, nelle ore successive al ko con il Sassuolo, […]. Se poi dovesse decidere davvero di lasciare, il Napoli e diversi club di Premier sarebbero pronti ad accoglierlo (sempre che l’offerta per il club biancoceleste sia all’altezza del calciatore). Ma è uno scenario che la Lazio e i laziali non vogliono neanche prendere in considerazione”.