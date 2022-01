La promessa di Lotito a Sarri: tre innesti dal mercato di gennaio

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Claudio Lotito avrebbe promesso a Maurizio Sarri l’arrivo di tre pedine nel mercato di gennaio: attaccante, terzino sinistro e centrale

Claudio Lotito non ha nessuna intenzione di deludere Maurizio Sarri. Come riportato dall’edizione odierna de il Corriere dello Sport, nonostante un mercato in entrata totalmente fermo nonostante manchino solo quindici giorni alla conclusione, il patron ha promesso al Comandante l’arrivo di tre pedine.

Un vice Immobile, un terzino sinistro e un centrale da alternare ad Acerbi e Luiz Felipe (il cui rinnovo è ancora in alto mare). Prima serve accelerare sulle cessioni: Sarri aspetta con impazienza crescente.