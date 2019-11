La promessa di Immobile alla squadra: tutti a cena fuori, offre il bomber

La promessa di Ciro Immobile

Dopo aver segnato il suo centesimo gol con la maglia della Lazio, Ciro Immobile vuole offrire una cena ai suoi compagni di squadra considerati importantissimi per questo traguardo. Il bomber biancoceleste, al termine della storica vittoria a San Siro, ha voluto ringraziare tutti i ragazzi, che secondo lui, sono stati fondamentali nel raggiungimento di questo prestigioso obiettivo. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’ex Siviglia offrirà una cena a tutta la squadra per festeggiare questo periodo d’oro della propria carriera.