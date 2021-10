La Lazio si gode Pedro: da acquisto discusso a leader dei biancocelesti

Pedro è diventato un vero e proprio leader della Lazio di Sarri: da acquisto discusso a certezza incrollabile, lo spagnolo è fondamentale

Acquisto fortemente criticato in estate, pedina fondamentale dello scacchiere di Sarri. La parabola di Pedro, raccontata questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, ha dell’incredibile. Lo spagnolo, passato da una sponda all’altra della Capitale per quello che è stato un trasferimento storico, ha dimostrato a tutti di non essere al capolinea ma di poter essere ancora decisivo.

Suo il goal di mercoledì sera alla Fiorentina ma più in generale la sensazione di una seconda giovinezza, probabilmente agevolata dal grande rapporto con Maurizio Sarri. I due fecero faville anche al Chelsea vincendo un’Europa League e oggi il tecnico toscano non può fare a meno della leadership e del carisma dell’ex Barcellona.