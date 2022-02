La Lazio si affida a Zaccagni: l’esterno a caccia del primo gol europeo

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Zaccagni è l’uomo del momento in casa Lazio e contro il Porto cerca il primo gol in Europa League

Due gol e due assist nelle ultime due partite per Mattia Zaccagni, contro Fiorentina e Bologna, che lo rendono di fatto l’uomo del momento in casa Lazio. E senza l’influenzato Immobile, questa contro il Porto toccherà a lui trascinare la squadra biancoceleste.

E dopo le reti in Serie A, Zaccagni cerca anche la prima gioia in Europa League. L’ex Verona, infatti, nonostante le quattro presenze nel girone, non ha mai segnato in carriera su suolo europeo. Ma il Porto è avvisato.