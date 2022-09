La Lazio ricorda la Supercoppa Italiana del 2000 – FOTO

La Lazio vinceva 22 anni fa la seconda Supercoppa Italiana della sua storia: il club biancoceleste ricorda il trionfo sui social

Giornata importante in casa Lazio, non solo per la sfida di questa sera contro il Feyenoord in Europa League. Il club biancoceleste infatti 22 anni vinceva la seconda Supercoppa Italiana della sua storia battendo 4-3 l’Inter.

Il club di Lotito ha voluto ricordare il trionfo sul proprio profilo Twitter: