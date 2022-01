La Lazio ricorda Chinaglia: «Giorgio nasceva 75 anni fa» – FOTO

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La Lazio ha voluto ricordare sui propri profili social Giorgio Chinaglia, indimenticata bandiera biancoceleste

Il 24 gennaio non è mai una data come un’altra in casa Lazio. I biancocelesti hanno infatti voluto ricordare Giorgio Chinaglia a settantacinque anni dalla sua nascita.

Bellissimo il post della società sul proprio profilo Twitter: «75 anni fa nasceva Giorgio Chinaglia». Sette stagioni alla Lazio coronate con lo scudetto del 1974. In quella stagione Chinaglia segnò 24 goal in 30 partite. Per tutti i tifosi laziali resta un campione indimenticabile.