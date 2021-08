La Lazio piange la triste scomparsa di Mario Pennacchia

La Lazio e tutti i suoi tifosi ricordano con grande affetto Mario Pennacchia, scomparso oggi all’età di 93 anni

Grande e grave lutto in casa Lazio. Nella giornata di oggi infatti si è spento, all’età di 93 anni Mario Pennacchia, storica firma di fede biancoceleste. Pennacchi fu dapprima consulente del presidente della Federcalcio dal 1988 al 1992 e successivamente responsabile della comunicazione della Lazio sotto la presidenza Cragnotti.

L’attuale responsabile della comunicazione biancoceleste, Roberto Rao, ha voluto ricordarlo con affetto: «Mario Pennacchia ha raccontato la sua Lazio con amore, competenza e intuito giornalistico. Non e’ stato solo testimone della Storia biancoceleste: ne e’ stato parte in modo pieno e mai banale. Una figura indimenticabile per questa Società e per tutti i tifosi».