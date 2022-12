La Lazio lancia il sondaggio: chi è stato il miglior calciatore biancoceleste dell’anno?

La Lazio lancia il sondaggio ai suoi tifosi: chi è stato il miglio calciatore biancoceleste di questo 2022?

Tempo di bilanci in casa Lazio. Il 2022 volge al termine e, come di consueto, si traccia la linea per i conti finali. Questo è stato sicuramente l’anno di Sarri: il cambiamento, una nuova impronta e il consolidamento di meccanismi inediti. Una costante evoluzione tesa sempre verso l’utopia.

Dai senatori ai nuovi acquisti, passando per le giovani promesse: il tecnico nulla avrebbe potuto senza una squadra consapevole al suo servizio. E la società, prima che questo 2022 tramonti definitivamente, ha deciso di eleggere proprio il miglior giocatore biancoceleste di quest’arco solare, lanciando il sondaggio ai tifosi sui suoi profili social: