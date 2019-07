La Lazio esordisce con la Sampdoria: sarà la nona volta nella storia della Serie A

Lazio Sampdoria / Blucerchiati e biancocelesti si affronteranno alla prima giornata di campionato: sarà la nona volta nella storia della Serie A

Lazio Sampdoria / Come anticipato, nella giornata di ieri c’è stata la presentazione del calendario della prossima stagione di Serie A. La Lazio, alla prima giornata, dovrà vedersela con la Sampdoria di Di Francesco al ‘Ferraris’. Come riporta l’agenzia biancoceleste, i blucerchiati saranno il primo avversario stagionale dei biancocelesti per la nona volta nella storia della Serie A, la sesta in terra ligure (due vittorie della Lazio, altrettanti pareggi blucerchiati ed un pareggio). Il primo match del campionato sarà speciale anche per il presidente Lotito. La sua prima partita in campionato da patron fu proprio Sampdoria-Lazio, decisa da un rigore di Di Canio nell’agosto del 2004.