La Lazio è un attacco da urlo: i numeri non mentono

Anche senza Immobile, il quintetto formato da Milinkovic, Luis Alberto, Pedro, Zaccagni e Felipe Anderson vola: attacco da urlo

I numeri non dicono tutto ma spesso permettono di capire lo stato delle cose. E quelli dell’attacco della Lazio, nonostante l’impiego a singhiozzo di Ciro Immobile, non mentono. Come riportato dal Corriere dello Sport, il quintetto formato da Milinkovic, Luis Alberto, Pedro, Zaccagni e Felipe Anderson ha totalizzato ben 24 gol e servito 19 assist.

Milinkovic guida la classifica dei passaggi decisivi a quota 8, Zaccagni presenta lo stesso score in zona gol. Se poi al quintetto si toglie Pedro (2 gol e 2 assist) e si aggiunge Immobile, si contano 5 gol e un assist in più. Numeri da sogno.