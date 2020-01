La Lazio e le sfide post trofeo: il bilancio non è dei migliori

La Lazio, dopo aver conquistato la Supercoppa, sfiderà in trasferta il Brescia di Corini

La Lazio di mister Inzaghi, dopo aver trionfato e agguantato la Supercoppa a Riyad, domenica alle ore 12:30 sfiderà il Brescia di Eugenio Corini senza dimenticare i precedenti e conservando così una certa accortezza. Le sfide giocate dopo un trofeo nell’era Lotito sono contraddittorie, ecco di seguito quanto riportato dall’Agenzia Ufficiale biancoceleste.

I MATCH POST TROFEO – Tutto prende il via con la sconfitta subita il 17 maggio 2009, 2-0 a Palermo, arrivata dopo il trionfo ai rigori in Coppa Italia contro la Sampdoria. Poi, al successo di Pechino contro l’Inter, fanno seguito i tre punti ottenuti dai biancocelesti ai danni dell’Atalanta, 1-0 all’Olimpico. Vittoria anche dopo il 26 maggio: 2-1 contro l’Udinese all’Olimpico. Nell’estate del 2017, dopo il trionfo in Supercoppa contro la Juventus di Allegri, arriva il pareggio casalingo con la Spal. Infine, dopo il successo di Coppa Italia dello scorso anno contro l’Atalanta andrà in scena lo spettacolare 3-3 con il Bologna.