La Lazio e la caccia al vice Immobile: Caputo resta in pole

La Lazio è sempre alla ricerca di un vice Immobile per la prossima stagione: il nome in pole resta quello di Ciccio Caputo

Ciccio Caputo resta in pole per il ruolo di vice Immobile nella prossima stagione. Come riferisce il Corriere dello Sport, su indicazione dello stesso Sarri, la Lazio sta cercando un attaccante esperto e navigato che non crei problemi e accetti il ruolo di buon grado.

La valutazione della Sampdoria è di circa 1.5 milioni di euro: la trattativa potrebbe decollare prestissimo.