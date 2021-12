La Lazio e il ricordo della Supercoppa italiana vinta due anni fa – VIDEO

La Lazio ha voluto ricordare sui propri profili social la vittoria di due anni fa in Supercoppa Italiana contro la Juventus di Sarri

Giornata importante per la Lazio che oggi sarà impegnata sul campo del Venezia nell’ultima gara del girone di andata. Per caricare l’ambiente il club biancoceleste ha voluto ricordare sul proprio profilo Instagram il successo di due anni fa in Supercoppa Italiana.

La sfida fu vinta per tre a uno contro la Juventus dell’attuale tecnico biancoceleste, Maurizio Sarri, con le reti di Luis Alberto, Lulic e Cataldi, intervallate dal momentaneo pari di Dybala.