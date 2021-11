La Lazio e il primo posto nel girone di Europa League: lo scenario

La Lazio dopo aver ottenuto ieri la matematica qualificazione al turno successivo di Europa League vuole il primo posto: ecco cosa serve

La Lazio, con la vittoria di ieri sera sul campo della Lokomotiv Mosca, ha ottenuto la matematica qualificazione al turno successivo. Tuttavia tra primo e secondo posto corre una notevole differenza. Chi vincerà il raggruppamento infatti andrà direttamente agli ottavi di finale mentre la seconda classificata dovrà giocare uno spareggio contro una delle terze che scenderanno dai giorni di Champions League.

Gli uomini di Sarri dunque avranno un’ultima chance, nella gara casalinga del 9 dicembre contro il Galatasaray, per cercare di vincere il girone. A tal proposito basterà “semplicemente” battere i turchi. Non saranno necessari i due gol di scarto in quanto la Lazio passerebbe avendo dalla sua parte una miglior differenza reti che in questo momento è di +4, al pari dei giallorossi.