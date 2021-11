La Lazio e gli ottavi di Europa League: ecco quanto incasserebbe il club

La Lazio vuole gli ottavi di finale di Europa League anche per un mero interesse economico: la qualificazione vale 2.3 milioni

La Lazio sarà impegnata questa sera sul campo del Marsiglia nella quarta giornata della fase a gironi di Europa League. Una vittoria sarebbe importantissima perchè di fatto ipotecherebbe la qualificazione e accrescerebbe di molto le speranze di chiudere il raggruppamento al primo posto.

Il piazzamento è importante, per non dire fondamentale, anche dal punto di vista economico. Come ricorda il Messaggero oggi in edicola, la Lazio in questa Europa League ha già incassato 4.5 milioni, inclusi i 3.63 della quota di partecipazione al torneo. Vincere il girone garantirebbe un ulteriore introito di 2.3 milioni (1.2 per il passaggio del turno più un ulteriore bonus di 1.1 milioni). Col secondo posto invece i biancocelesti dovrebbero vedersela nello spareggio con una delle terze dei gironi di Champions League. Sarri sa che per accrescere il budget in ottica mercato di gennaio non si può più sbagliare.