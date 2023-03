La Lazio celebra Pedro: il post social – FOTO

Serata importante per Pedro, autore del gol del momentaneo vantaggio della Lazio nella sfida di Conference League contro l’Az Alkmaar.

La società ha voluto celebrare la rete dell’attaccante spagnolo con un post sul profilo Twitter ufficiale della società.

🌟 When the sun goes down, the stars come out@_Pedro17_ | #CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/O8lpPaDpcN

— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) March 7, 2023